Lula diz que composição de um futuro governo terá a cara do Brasil

"Vamos ter mais mulheres no governo, mais negros no governo, vamos ter indígenas... a composição do governo vai ter a cara do Brasil", disse Lula em Belo Horizonte edit

Reuters - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a prometer neste sábado uma maior participação feminina em seu governo, se for eleito, além de garantir a diversidade no Executivo federal para refletir a sociedade brasileira.

"Vamos ter mais mulheres no governo, mais negros no governo, vamos ter indígenas... a composição do governo vai ter a cara do Brasil", disse Lula em entrevista coletiva em Belo Horizonte.

Em busca de nova vitória no único dos três maiores colégios eleitorais do país onde venceu no primeiro turno, Lula tem neste sábado seu segundo dia seguido de campanha em Minas Gerais.

O petista também repudiou a crescente violência política no país e especificamente na campanha eleitoral.

