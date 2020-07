Lula diz que entregadores têm mais é que se revoltar: "trabalhador sem direito vira escravo"

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a greve dos entregadores por aplicativo, realizada nesta quarta-feira, 1, em várias cidades do Brasil, por melhores condições de trabalho.

Lula disse que o povo trabalhador está perdendo no século 21 tudo que conquistou no século 20. "A greve dos entregadores prova isso. Eles passam fome entregando comida... Um pneu fura e você é bloqueado do aplicativo?! Isso é escravidão moderna. Não tem nenhuma seguridade social. Nada", afirmou o ex-presidente pelo Twitter.

"É preciso garantir o mínimo necessário. Trabalhador sem direito vira escravo. Os entregadores tem mais é que se revoltar. Sem revolta, sem direitos", completou Lula.

Os serviços de entrega foram paralisado às 9h, e foram organizados atos públicos, marchas e manifestações pelas ruas da principais capitais do país. As reivindicações são pelo mínimo de condições para o trabalho. Mesmo em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, esses trabalhadores se arriscam diariamente sem itens básicos de saúde, como álcool gel, máscaras faciais e outros.

O movimento também é por melhor remuneração pelas entregas (atualmente em torno de R$ 2 por quilômetro), auxílio alimentação e outros direitos básicos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.