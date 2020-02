Lula diz que 'todo mundo' gostaria que Haddad fosse candidato a prefeito de São Paulo

247 - O ex-presidente Lula afirmou que Fernando Haddad seria o nome do PT para a disputa pela Prefeitura de São Paulo neste ano, mas que isso depende do ex-prefeito querer.

Lula voltou a afirmar que a legenda terá um candidato próprio e que "todo o mundo" quer Haddad e os candidatos que concorrem nas prévias abririam mão da disputa por Haddad.

"O dia que o Haddad decidir que quer ser candidato, ele será o candidato. Todo o mundo que disputa, na verdade, gostaria que o Haddad fosse candidato, mas é uma coisa que temos que respeitar a decisão dele de querer ser ou não", afirmou Lula, durante reunião com as bancadas do PT no Senado e na Câmara.

O ex-presidente ressaltou, no entanto, que Haddad tem um papel relevante no cenário nacional e disse querer o ex-prefeito viajando pelo país e participando de debates.