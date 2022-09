Lula e Alckmin fazem caminhada neste sábado em SP

O candidato do PT à Presidência da República participará de um ato junto com ouiros candidatos da Brasil da Esperança edit

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) farão neste sábado (30) uma caminhada na Rua Augusta, em São Paulo (SP). O candidato ao governo paulista Fernando Haddad (PT), a Professora Lúcia França, candidata a vice-governadora, e Márcio França (PSB), candidato ao Senado, participarão do ato.

A Coligação Brasil da Esperança é formada pelas federações FE BRASIL (PT/PV/PC do B) e PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, PROS, Avante e o Agir.

De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (29), Lula teve 50% dos votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos. Para vencer uma eleição no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. O ex-presidente teria 54% no segundo turno contra Bolsonaro.

As pesquisas também mostraram que, em São Paulo, Haddad ficou em primeiro lugar na disputa pelo governo estadual e Márcio França lidera a corrida para o Senado.

Serviço:

Caminhada em São Paulo

Data: 1º de outubro

Hora: 11h

Local: Rua Augusta, 1670, São Paulo (SP)

