Lula e Boulos visitarão condomínios construídos pelos sem-teto

ICL

247 - A convite do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará, na sexta-feira (25), uma visita aos condomínios Novo Pinheirinho e Santo Dias, na cidade de Santo André (SP). O encontro está agendado para às 9h30. Os condomínios foram construídos pelos sem-teto e inaugurados em 2019, após sete anos de luta. A ocupação começou ainda em 2012. Ao todo, 910 famílias receberam moradias no local.

"Estamos muito felizes de receber o presidente em condomínios que são fruto da união da luta dos sem-teto nas ruas com as políticas do próprio Lula em Brasília", afirmou Guilherme Boulos, coordenador nacional do movimento e pré-candidato a deputado federal pelo PSOL. "Essa visita irá mostrar, mais uma vez, que o povo organizado tem poder para mudar a realidade do nosso país", disse.

O ex-presidente também visitará a Cozinha Solidária do MTST em Santo André, ao lado do condomínio popular.

Com apartamentos de 54 metros quadrados (m²), o conjunto tem varandas, quadra e área social. Elas foram construídas por meio do “Minha Casa Minha Vida – Entidades” — programa federal lançado pelo Governo Lula em 2009.

Eleições

Na disputa pela presidência da República, a pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira (16) da semana passada, apontou o ex-presidente com 44%, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 26%. Em terceiro apareceram Sérgio Moro (Podemos) e Ciro Gomes (PDT), com 7% cada.

De acordo com o levantamento, o ex-presidente tem 39% dos votos no estado de São Paulo, contra 25% de Bolsonaro.

A pesquisa também mostrou que Fernando Haddad (PT) lidera em todos os cenários, tanto no primeiro como no segundo turno.

Este mês, o líder do MTST, Guilherme Boulos, decidiu retirar a sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Agora ele é pré-candidato a deputado federal.

Haddad afirmou que, em 2024, a ideia é o Partido dos Trabalhadores apoiar Boulos na disputa pela prefeitura da capital paulista.

