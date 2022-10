Lula e Ceciliano negociam com Cláudio Castro

Apoie o 247

247 - Para sacramentar a vitória no segundo turno, a campanha do ex-presidente Lula (PT) pretende fazer "um movimento mais radical para o centro", incluindo até diálogos com políticos alinhados a Jair Bolsonaro (PL), informa a Folha de S. Paulo. "A estratégia tem o objetivo de conquistar espaços no Sudeste".

Em Minas Gerais, por exemplo, Lula apoiou Alexandre Kalil (PSD) para governador. Com a vitória de Romeu Zema (Novo) no primeiro turno, "a ideia é propor um acordo informal, segundo o qual ele apoiaria Bolsonaro sem fazer uma campanha apaixonada pelo presidente".

No Rio de Janeiro, o atual governador, Cláudio Castro (PL), do mesmo partido de Bolsonaro, também foi reeleito e será procurado pela campanha de Lula. "A ideia é pedir uma oposição respeitosa, com a promessa de relação amistosa caso Lula seja eleito. O presidente da Assembleia do Rio, André Ceciliano (PT), seria porta-voz da oferta".

