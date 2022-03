Lula e Kalil se encontram em São Paulo

O prefeito de BH chegou a declarar de "pode precisar mais de Lula" do que o ex-presidente dele edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, tiveram um encontro no Instituto Lula, em São Paulo. O encontro aconteceu no dia 24 de fevereiro.

O chefe do executivo municipal chegou a declarar que "pode precisar mais de Lula" do que o ex-presidente, quando questionado sobre a possibilidade de dar um palanque ao PT em Minas.

O encontro entre Lula e Kalil aconteceu dois dias depois de PSD e PT terem chegado a um novo acordo na Bahia, onde o senador Jaques Wagner (PT) retirou sua pré-candidatura. Agora o PT pode apoiar Otto Alencar, do PSD, com o atual governador Rui Costa no pleito de senador pelo Partido dos Trabalhadores.

