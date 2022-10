Lula, em Juiz de Fora diz que Prouni e Fies voltarão com força

Ex-presidente afirmou que será preciso fazer no século 21 os investimentos em educação que não foram feitos no século 20; objetivo é fazer o país passar a exportar conhecimento edit

Lula - Em entrevista coletiva em Juiz de Fora (MG) na tarde desta sexta-feira (21/10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, num novo governo, programas educacionais como Prouni e Fies voltarão com força para continuar transformando para melhor a universidade e a sociedade brasileira.

Ele lembrou que o ensino superior, que tinha um perfil majoritariamente branco e com os pobres sem acesso a vagas nas instituições públicas, já se transformou e hoje tem 51% dos estudantes pretos e pardos. Ele destacou que a universidade agora é para todos e mostra a cara da sociedade brasileira. “Mudou a qualidade e mudou a cor”.

O ex-presidente disse que não existe na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem fazer investimento na educação. “Nós temos que fazer hoje, no século 21, o investimento que não foi feito no século 20. Educação não é gasto, é investimento. E quanto mais investir, vai melhorar qualidade dos produtos brasileiros, a qualidade da produção e daqui a pouco estamos exportando inteligência e conhecimento”, disse, em resposta a um jornalista que se identificou como beneficiário do Prouni e do Sisu.

Lula elogiou a atuação do então ministro Fernando Haddad, que colocou em prática uma ideia que a esposa Ana Estela tinha esboçado para o município de São Paulo e que permitiu que alunos pobres acessassem a universidade. Ele apontou a educação como saída para diversas questões, inclusive para acabar com o preconceito contra negros, do qual muitos estudantes foram vítimas no início da inclusão na educação.

O ex-presidente lembrou que, diferentemente do que acontece hoje, com perda de recursos, em seus governos os investimentos em educação triplicaram. Ele citou propostas para o ensino médico como ensino profissionalizante e educação em tempo integral. A segunda proposta contou é sugestão da senadora Simone Tebet (MDB), que o apoia no segundo turno.

