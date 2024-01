Lula exalta uma USP com cotas que, cada vez mais, tem a cara do Brasil

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou a USP nesta quinta-feira (25) durante evento em comemoração aos 90 anos da Universidade de São Paulo. "A cada dia que passa, ela vai ficando cada vez mais com a cara do Brasil. Uma cara que é preta, branca, parda, indígena. É a cara das periferias", disse o chefe de Estado, que também falou sobre a importância da Lei de Cotas.

"Hoje, mais da metade dos estudantes da USP vieram da escola pública. Isso significa que, desde sua adesão ao sistema de cotas, a USP está mostrando que para fazer parte do chamado 'berço do conhecimento' não é preciso nascer em berço de ouro", continuou. Segundo o presidente, "o conhecimento nas mãos de poucos, em benefício de poucos, provoca mais desigualdade". >>> Expectativa sobre o Brasil nunca foi tão alta, diz Lula

continua após o anúncio

Em seu pronunciamento, Lula também relembrou ações dos seus governos anteriores na área da Educação. "Investimos cada vez mais na educação, da creche à pós-graduação. Foi por isso que democratizamos o acesso ao ensino superior. Implantamos a Lei de Cotas. Fizemos o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Com o Reuni, criamos as condições para as universidades federais promoverem sua expansão física, acadêmica e pedagógica. Criamos novas universidades e institutos federais, e espalhamos campi pelo Brasil afora, expandindo a Rede Federal de Ensino Superior para o interior do país", continuou.

"Aumentamos o número de estudantes universitários de 3 milhões e meio para 8 milhões. Demos aos filhos dos trabalhadores a oportunidade de se tornarem doutores. Porque é assim que se constrói um país mais desenvolvido e mais justo".

continua após o anúncio

O conhecimento nas mãos de poucos, em benefício de poucos, provoca mais desigualdade. Foi por isso que investimos cada vez mais na educação, da creche à pós-graduação. Foi por isso que democratizamos o acesso ao ensino superior. Implantamos a Lei de Cotas. Fizemos o Programa de… — Lula (@LulaOficial) January 25, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: