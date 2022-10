Lula grava novo clipe do jingle 'Sem medo de ser feliz' com artistas no Rio

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) vai gravar um clipe para a nova versão do jingle 'Sem medo de ser feliz', em um teatro da zona sul do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (19), informa o colunista Bernardo Mello Franco do jornal O Globo.

Entre os convidados, estão Chico Buarque, Fernanda Torres, Maitê Proença, Renata Sorrah e outros ainda não revelados. A orientação é que todos estejam utilizando roupas brancas.

A música foi originalmente lançada em 1989 e refeita para a campanha de 2022. Você pode conferir uma das mais novas versões no vídeo abaixo. O novo clipe, que será gravado hoje, deve ser lançado nos últimos dias do horário eleitoral da TV, na próxima semana.

Lula permanecerá no Rio para eventos na quinta-feira (20), onde fará uma entrevista coletiva seguida de caminhadas em São Gonçalo e Padre Miguel, na zona oeste.

