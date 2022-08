Lula: 'Guerras nas favelas acontecem não por falta ou excesso de polícia, mas por não existir Estado presente'

Ex-presidente petista esteve em evento no Rio de Janeiro com Geraldo Alckmin, Marcelo Freixo e André Ceciliano edit

Apoie o 247

ICL

247 - Durante evento com políticos aliados em um hotel do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (26), o ex-presidente Lula (PT) discutiu a situação do estado carioca, avaliando que o atual clima de "medo" sentido pelo povo em relação à criminalidade se dá pela ausência de um Estado que cumpra com suas funções sociais adequadamente.

"O noticiário fala que tem muita bandidagem, que tem muita guerra na favela, que tem guerra não sei onde. Enquanto, na verdade, todas essas guerras acontecem não por falta de polícia ou por excesso de polícia, essas guerras acontecem porque não existe um Estado presente cumprindo com suas funções sociais", declarou o presidenciável petista, em fala recuperada pelo portal G1.

"Se o Estado estivesse nas comunidades com educação, saúde, emprego, coleta e tratamento de esgoto, asfalto, luz elétrica, educação em tempo integral, áreas de lazer, centros de cultura, ou seja, se o Estado ocupasse o espaço da comunidade com coisas para fazer a sociedade se movimentar, certamente, a polícia seria apenas mais um instrumento do Estado dentro daquela comunidade, não seria um instrumento que só aparece na hora que tem que atirar em alguém. Só é chamada quando tem alguma coisa grave acontecendo", concluiu Lula.

Também estiveram presentes no evento o vice-candidato à presidência, Geraldo Alckmin (PSB), o candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo (PSB), e o candidato ao Senado pelo estado, André Ceciliano (PT).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.