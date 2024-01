Lula lembra cinco anos de Brumadinho e cobra mais responsabilidade da Vale

Apoie o 247

247 - Esta quinta-feira (25) marca cinco anos do maior crime ambiental do país: o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). Foram 272 pessoas mortas e, até hoje, as famílias das vítimas e outros atingidos pelos prejuízos aguardam reparação. Nenhum dos 16 réus no processo que corre na Justiça Federal foram condenados ainda.

Pelo X, antigo Twitter, o presidente Lula (PT) lembrou dos cinco anos do episódio e cobrou mais responsabilidade da Vale. "Hoje faz 5 anos do crime que deixou Brumadinho debaixo de lama, tirando vidas e destruindo o meio ambiente. 5 anos e a Vale nada fez para reparar a destruição causada. É necessário o amparo às famílias das vítimas, recuperação ambiental e, principalmente, fiscalização e prevenção em projetos de mineração, para não termos novas tragédias como Brumadinho e Mariana". >>> "Poucos brasileiros são tão qualificados para o conselho da Vale como Mantega", diz Gleisi

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), também se pronunciou pelo X: "dia triste para Minas Gerais e toda a sociedade brasileira. Hoje completam 5 anos que 272 vidas foram ceifadas na grave tragédia de Brumadinho. Presto meus sentimentos aos familiares das vítimas, e reafirmo meu compromisso com a justiça socioambiental e a mineração responsável. Iniciei meu trabalho à frente do MME pautando minhas ações por uma mineração séria, segura, que reduz os impactos nas comunidades. E tivemos importantes conquistas, como a instituição da PNAB (Política Nacional dos Atingidos por Barragens), que garantirá os direitos dos atingidos. Não descansaremos até a responsabilização dos envolvidos. Nossos recursos naturais devem servir ao povo, não o contrário. Precisam ser utilizados de forma responsável, garantindo o crescimento da atividade segura, com retorno social, e gerando emprego e renda para a população".

Lula está empenhado em promover a nomeação do ex-ministro Guido Mantega como diretor-presidente da Vale e escalou Silveira e outros aliados para articularem a ida do ex-ministro para a mineradora.

