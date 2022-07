Lula manterá apoios a Freixo e André Ceciliano, diz Alberto Cantalice

Apoie o 247

247 - O dirigente do PT Alberto Cantalice afirmou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 22, que o ex-presidente Lula manterá apoios a Marcelo Freixo (PSB) para o governo fluminense e a André Ceciliano (PT) para o Senado.

A declaração ocorre em meio ao não cumprimento de acordo pelo PSB, que pretende lançar o deputado Alessandro Molon (PSB) para senador.

“A indicação de Lula de que Freixo e André será seu palanque único no RJ ajuda a estancar a crise causada por Molon. O não cumprimento do acordado visava fragilizar o Freixo e isolar o PT. Jamais aceitaríamos. Seguiremos com a chapa de Lula: Freixo-André e levaremos ao povo do RJ”, afirmou Cantalice no Twitter.

