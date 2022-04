Lula não apoiará Molon ao Senado, diz Ceciliano

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), destacou que ele será o único nome apoiado pelo ex-presidente Lula para disputar uma vaga no Senado no estado edit

247 - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT), afirmou que segue como o "único candidato" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Senado no estado. Esta ano estará em disputa somente uma vaga para senador em cada estado. A entrevista foi concedida à Carta Capital.

De acordo com o parlamentar, Lula "reafirma toda hora" que o considera como o "único candidato". Teria dito Lula: "Eu já não te falei, eu vou aí quantas vezes você necessitar, eu vou estar com você, eu vou nos lugares, você é o meu único candidato". Ceciliano continuou: "Ele está muito nessa linha. Não irá para outro palanque que não seja o do Freixo e não irá apoiar outro candidato ao Senado".

O parlamentar trava uma disputa com o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) pela vaga de candidato a senador na aliança construída entre PT e PSB no Rio. Pelo acordo, o PSB lançará um candidato a governador - o deputado federal Marcelo Freixo é o mais cotado - e o PT indicará um nome para concorrer ao Senado. Molon manteve a sua intenção de se candidatar à Casa Alta.

