Lula não vai a evento com empresários do varejo por "indisposição alimentar"

Ex-presidente foi representado por seu candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo coordenador do plano de governo da chapa, Aloizio Mercadante

247 - O ex-presidente Lula (PT) não compareceu nesta quarta-feira (10) a um evento com empresários do setor varejista, organizado pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV). O encontro ocorreu em um hotel em São Paulo.

De acordo com a assessoria da campanha petista, Lula teve uma "indisposição alimentar". Ele não precisou de atendimento médico e está se recuperando em casa.

O ex-presidente foi representado na reunião pelo seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e pelo coordenador do plano de governo da chapa, o ex-ministro Aloizio Mercadante.

