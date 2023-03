Lula nomeia Leonardo Picciani secretário nacional de Saneamento Ambiental

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O governo do presidente Lula (PT) nomeou o ex-ministro dos Esportes de Michel Temer (MDB) Leonardo Pucciani para o cargo de Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. A nomeação, assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (8/3).

A pasta que vai abrigar Picciani é comandada por outro emedebista, Jarder Barbalho Filho.

Leonardo Picciani é fluminense de Nilópolis, filho do também político Jorge Picciani (MDB-RJ), falecido em 2021, e foi deputado federal, tendo presidido a mais importante comissão da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Ele atualmente preside o MDB do Rio de Janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.