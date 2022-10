Lula participa de caminhada entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, neste sábado

A caminhada partirá do bairro de Venda Nova, na capital mineira, até Justinópolis, na Grande BH edit

Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da Coligação Brasil da Esperança, participará de caminhada entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves (MG), neste sábado (22/10), às 10h.

A caminhada partirá do bairro de Venda Nova, na capital mineira, até Justinópolis, na Grande BH. O ato será transmitido pelas redes do ex-presidente. Veículos interessados na cobertura presencial da agenda de Lula devem se credenciar até as 18h de sexta-feira (21/10), neste link.

A Coligação Brasil da Esperança é formada pelas federações FE BRASIL (PT/PV/PC do B) e PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, PROS, Avante e o Agir.

Serviço

Caminhada BH/Ribeirão das Neves (MG)

Data: 22 de outubro

Hora: 10h

Local: concentração em frente ao banco Itaú, na Rua Padre Pedro Pinto 6374, Belo Horizonte (MG)

Entrega de credenciais: no local, às 8h30

