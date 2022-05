Lula participa do SindiMais nesta quinta-feira

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (12) como palestrante, em São Paulo, da quarta edição do SindiMais, encontro anual que reúne especialistas em relações sindicais e trabalhistas para discutir o futuro do trabalho.

Lula participa do painel "Organização Político-Sindical na atualidade", que encerra o evento e contará com a presença também do presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, e do presidente da Força Sindical, Miguel Torres.

Nesta quarta, o ex-presidente participou de um evento em Juiz de Fora (MG). O petista criticou o governo federal pela alta da inflação. Lula repudiou os ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro e disse que o povo dará um golpe no autoritarismo dele. Também criticou privatizações de empresas como Petrobras, Eletrobras e Correios.

Intenções de voto

A pesquisa Quaest/Genial, divulgada nesta quarta-feira (11), apontou vitória do ex-presidente no primeiro turno no cenário sem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Confira agora mais informações sobre a agenda de Lula nesta quinta:

Serviço:

SindiMais 2022: o projeto para o Brasil e os novos desafios no mundo do trabalho

Quando: quinta-feira, dia 12de maio, às 16h40

Onde: Auditório do Palácio do Trabalhador, Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade, São Paulo/SP

Credenciamento da imprensa está sendo feito pela organização do evento, no site

