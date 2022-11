Lula participará remotamente de reuniões do gabinete de transição

Médico, o deputado Alexandre Padilha (PT-SP) disse que o presidente eleito está "com recuperação muito boa". O parlamentar é cotado para assumir um ministério no futuro governo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "vai participar remotamente de reuniões da equipe de transição, de áreas temáticas que peçam para participar".

O presidente eleito foi internado no domingo (20) no hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo (SP), para a retirada de uma lesão na garganta.

>>> YouTube decide desmonetizar todos os canais da Jovem Pan

Lula iria para Brasília nesta quarta-feira (23), mas adiou a viagem. Segundo Padilha, o presidente eleito está "bem de saúde, com recuperação muito boa". "A orientação para ficar em São Paulo é para poupar mais a voz".

PEC da Transição

O senador Paulo Rocha (PT-PA) disse nesta quarta-feira (23) que a PEC da Transição deverá ser apresentada nesta tarde no Senado. A proposta prevê um dinheiro bilionário fora do teto de gastos.

>>> Armas, bombas caseiras, saques e depredação: violência em atos golpistas escala para terrorismo

De acordo com a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), existem discordâncias internas quanto ao prazo de validade da PEC da Transição.

Nessa quarta, a equipe de Lula também criticou a decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que manteve a mistura de biodiesel em 10% (B10) e que incluiu o diesel coprocessado no mandato do biodiesel.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.