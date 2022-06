Lula pode ter dois palanques no Rio de Janeiro

Após Eduardo Paes oferecer o palanque de seu candidato ao governo do Rio a Lula, a ideia ganhou força na cúpula do PT edit

Apoie o 247

ICL

Por Bruna Lima, Metrópoles - Após Eduardo Paes oferecer apoio a Lula e o palanque de seu candidato ao governo do estado, Felipe Santa Cruz, a possibilidade de Lula subir em dois palanques no Rio de Janeiro ganhou força dentro do PT.

A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, é contra a ideia, mas Lula, que também era refratário a ter um palanque duplo, mostrou-se mais aberto à possibilidade.

Outros integrantes da cúpula da campanha do ex-presidente e do diretório fluminense do PT justificam a mudança de postura à máxima de que apoio não se nega, e que, de fato, existe a possibilidade de Lula subir nos dois palanques.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE