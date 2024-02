Lula: Porto de Santos estatal fará mais do que qualquer empresário

Apoie o 247

247 - O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira (2) que o Brasil precisa tornar-se um país desenvolvido, e que, por isso, o Porto de Santos foi retirado da política de privatizações.

Lula prometeu que, com a administração estatal, o Porto de Santos entregará muito mais do que se fosse entregue à iniciativa privada. "Nós precisamos e vamos nos transformar em um país altamente desenvolvido. É por isso que tiramos o Porto de Santos da política de privatização. No nosso país, se estabeleceu uma narrativa da elite econômica de destruir a imagem do estado e do poder publico. Vamos provar que este Porto, com sua autoridade portuária, vai fazer mais do que qualquer empresário faria", disse o presidente Lula durante o evento de comemoração dos 132 anos do Porto de Santos, Santos (SP), nesta sexta-feira (2).

Na cerimônia, foi também anunciada, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a construção do Túnel Santos-Guarujá, um projeto que promete transformar a mobilidade na região e impulsionar o turismo.

O Porto de Santos, responsável por quase 30% da balança comercial do Brasil, registrou uma movimentação recorde de 15,6 milhões de toneladas de cargas em dezembro de 2023, representando um crescimento de 29,1% em relação ao mesmo período de 2022. O acumulado desde janeiro do último ano atingiu a marca de 173,3 milhões de toneladas.

