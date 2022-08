"Lula precisa de companheiros no Congresso como Boulos", diz Dilma em lançamento de campanha do líder do MTST

Evento foi realizado na praça Roosevelt, região central da capital paulista, e contou com a participação de diversas lideranças políticas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Guilherme Boulos, candidato a deputado federal pelo PSOL de São Paulo, realizou o lançamento oficial da campanha para a Câmara dos Deputados neste dominyo (28).

O evento, realizado na praça Roosevelt, localizada na região central da capital paulista, conta com a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) e do candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad.

"Lula precisa mais do que amigos e parceiros, precisa de companheiros no Congresso. Precisa do companheiro Guilherme Boulos", disse Dilma, que foi ovacionada pelo público.

O convite a Dilma foi feito pessoalmente por Boulos que foi buscar a ex-presidenta para o evento e publicou um vídeo poucos minutos antes de chegar ao local do ato.

Histórico! Presidenta Dilma andando no Celtinha! pic.twitter.com/2HE8EQFG6B — Boulos 5010 (@GuilhermeBoulos) August 28, 2022

O povo recebe a presidenta Dilma Rousseff @dilmabr na praça Roosevelt (SP) pic.twitter.com/uYjMawD2FP — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) August 28, 2022

AO VIVO | Grande comício de Lançamento das Candidaturas com Boulos e Ediane https://t.co/7chpdXgIGa August 28, 2022





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.