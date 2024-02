Lula rebate Zema: 'não tenho nada marcado com ele'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu nesta quinta-feira (8) o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que na véspera afirmou não ter recebido um retorno sobre um pedido de reunião com o chefe de Estado.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Lula foi questionado se teria uma reunião pessoal com Zema, ao que respondeu: 'Não tenho nada marcado com Zema'. >>> SAIBA MAIS: Lula anuncia objetivos de visita a MG: foco na recuperação econômica e no acordo da dívida

continua após o anúncio

'Tenho um compromisso, hoje em Brasília, por causa das divergências que acontecem todos os dias em Brasília, palco meio nervoso. Talvez eu tenha de voltar muito rápido quando terminar minha reunião aqui', acrescentou Lula.

No entanto, Lula, Zema e o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, vão dividir o mesmo palco em evento marcado para esta quinta no Minascentro, que contará com a presença de aproximadamente 800 pessoas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: