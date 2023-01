Lula recebe Cláudio Castro para tratar de pautas de interesse do Rio

Apoie o 247

Agenda do Poder - O governador Cláudio Castro foi recebido na manhã desta terça-feira pelo presidente Lula em seu gabinete no Palácio do Planalto. Foi o primeiro encontro para tratar das pautas de interesse do estado junto ao governo federal. Em resumo, encaminhou quatro questões: ajustes no Regime de Recuperação Fiscal; o início da construção da ferrovia Porto do Açu-Vitória, a retomada das obras da BR 040 (Rio-Petrópolis) e a garantia da extensão do gasotudo da rota 4B à Itaguai.

Os temas foram encaminhados aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), que também participaram do encontro.

O presidente foi extremamente receptivo às pautas e aproveitou a ocasião para anunciar o desejo de reativar as arenas do Parque Olímpico com competições nacionais e internacionais e outras atividades sociais. Os detalhes serão definidos posteriormente por um grupo técnico.

O encontro não estava na agenda. Durante a reunião dos governadores com o presidente, na noite de segunda-feira, Castro solicitou a reunião diretamente a Lula, que imediatamente o atendeu, marcando para às 9h de hoje, 10/01.

Ao deixar o gabinete presidencial, o governador resumiu o tom cordial da reunião: "foi uma primeira conversa nossa, que com certeza, a partir de agora, sobretudo com os ministros, as coisas devem avançar mais. Para o Rio de Janeiro é muito importante esse diálogo institucional, que seja positivo, um diálogo em que a gente realmente possa olhar a demandas do Rio de Janeiro e poder avançar, sobretudo num tempo onde a gente busca que a democracia seja reforçada. Foi uma reunião muito positiva e acredito que daqui para adiante deve avançar muito".

