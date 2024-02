Lula reconhece a importância de Minas Gerais, diz Zema

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais minimizou suas diferenças com o presidente Lula e afirmou que a prioridade dos governantes deve ser gerar investimentos para a população, sem se importar com divergências ideológicas.

'Aprendi a trabalhar com quem pensa diferente. Quando empresário e enquanto governador, escuto a todos para dar soluções a todos os problemas. As pessoas pensam diferente e temos que aprender a conviver com essas diferentes', 'disse Zema em discurso na cerimônia de anúncio de um pacote de investimentos para MG, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (8).

'Os prefeitos estavam sem receber os repasses constitucionais, mas com muita conversa e diálogo retomamos isso. Os investimentos não têm ideologia, o benefício é para todos. Para melhorar a vida dos mineiros temos muito que conversar, Lula. Vou entregar uma lista de problemas graves'.

Zema também disse que conta com a parceria do presidente Lula para um acordo para as vítimas das tragédias de Brumadinho e Mariana. Em relação à questão da dívida de MG, Zema disse que a única alternativa é o plano de recuperação econômica, discutido desde 2019. Ele disse contar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presdente Lula e o Ministério da Fazenda para encontrar uma solução.

