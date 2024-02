Lula reúne prefeitos das cidades do Rio atingidas pelas chuvas para prestar ajuda humanitária e criar programas de trabalho

Estão previstas as presenças dos prefeitos de Japeri, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita e Belford Roxo edit

Blog do Ricardo Bruno (Agenda do Poder) - O governo federal, através da secretaria de Assuntos Federativos, comandada por André Ceciliano, reúne nesta sexta-feira, 23, os prefeitos das cidades da Baixada e do Sul Fluminense atingidas pelas chuvas.

O encontro, daqui a pouco, às 10h, na Câmara Municipal de Japeri visa a garantir ajuda humanitária à população, com fornecimento de colchões, alimentos, água, etc; definir programas de trabalho emergencial para desobstrução e limpeza da área atingida e traçar metas para a reconstrução do que foi destruído.

A reunião contará com a presença do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolney Wolf Barreiros, do Secretário de Estado de Defesa Civil-SEDEC/RJ, Coronel Leandro Monteiro, da Coordenadora-Geral de Proteção Social de Alta Complexidade, da Cinthia Barros dos Santos Miranda e do Diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Márcio Henrique de Oliveira Garcia.

Antes da reunião, os técnicos fazem um sobrevoo da área atingida. Estão previstas as presenças dos prefeitos de Japeri, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Queimados, Paulo de Frontin, Nova Iguaçu, Mesquita e Belford Roxo.

