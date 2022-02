Lula se encontra com Márcio França nesta terça-feira e candidatura em SP pode ser definida

França afirmou que será Lula quem decidirá o candidato do PT-PSB ao governo de São Paulo. Ou ele ou Haddad edit

Por Guilherme Levorato, 247 - O ex-presidente Lula (PT) recebe nesta terça-feira (22) o ex-governador de São Paulo Márcio França. A informação foi divulgada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada pelo Brasil 247.

No centro do debate deve estar o impasse sobre a candidatura do PT-PSB em São Paulo. Os dois partidos ensaiam uma Federação a nível nacional, mas, para isso, precisam ter uma candidatura única para presidente e governador.

Para o Palácio do Planalto já está definido o nome de Lula. No caso de São Paulo, a candidatura pelo governo estadual segue em disputa. O PT quer lançar o ex-ministro Fernando Haddad e o PSB quer Márcio França. Haddad aparece na frente nas pesquisas.

À Andréia Sadi, do G1, França afirmou que Lula terá a palavra final e decidirá quem será o candidato.

A definição em São Paulo representaria um passo muito importante para o avanço da aliança entre as duas siglas, que parece cada vez mais distante. O possível avanço abriria espaço para a filiação do ex-governador paulista Geraldo Alckmin (sem partido) ao PSB, para que possa compor a chapa ao lado de Lula como candidato a vice-presidente.

