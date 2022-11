Lula se solidariza com familiares de “tragédia absurda” no Espírito Santo

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a “tragédia absurda” ocorrida em Aracruz, Espírito Santo, onde um atirador invadiu duas escolas e deixou ao menos três pessoas mortas e nove feridas.

O episódio aconteceu na manhã desta sexta-feira (25) na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, da rede privada. Os nomes das vítimas e do atirador envolvido na ação não foram divulgados. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são duas professoras da rede municipal e um aluno do 6º ano fundamental da unidade particular.

“Com tristeza soube do ataque às escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador Renato Casagrande na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas”, postou Lula nas redes sociais.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também se manifestou nas redes lamentando a tragédia e informando que acompanha atentamente o caso.

“Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas escolas” Primo Bitti e Centro Educacional Praia de Coqueiral (antigo Darwin), em Aracruz, disse. “Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos Sec. de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos”, informou.

