Lula sinaliza que pode apoiar reconstrução de Araraquara, atingida por temporais no interior de São Paulo

247 - O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para sinalizar que o governo federal poderá apoiar a reconstrução da cidade de Araraquara devido à destruição resultantes dos temporais que atingiram diversas regiões do interior de São Paulo.

“Hoje vou a Araraquara para examinar os danos causados pelas fortes chuvas na região”, postou Lula no Twitter no início da manhã deste domingo (8). Além de conversar com o prefeito Edinho Silva (PT), Lula também quer se inteirar da situação da Defesa Civil no município.

A cidade de Araraquara decretou situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Até o sábado (7), o município registrava ao menos cinco mortos e três desaparecidos em decorrência dos temporais.

Em todo o estado, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, oito municípios estão em situação de emergência.

