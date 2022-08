Lula terá comício no Rio um dia após 7 de Setembro de Bolsonaro com Forças Armadas

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou para o dia 8 de setembro o primeiro comício de campanha na cidade do Rio de Janeiro (RJ). O ato do petista ocorrerá um dia depois das manifestações planejadas por Jair Bolsonaro (PL) na capital fluminense, com participação das Forças Armadas, no Dia da Independência.

De acordo com matéria publicada nesta quinta-feira (25) jornal Folha de S.Paulo, o ex-presidente Lula participará de um ato na praça Rui Barbosa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Bolsonaro, em Copacabana, zona sul da capital.

