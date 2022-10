Lula terá segurança reforçada em evento na PUC

Lula e Fernando Haddad (PT) participam do último ato da campanha do petista à Presidência realizado em um lugar fechado edit

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu reforçar a segurança no ato que o petista participa nesta segunda-feira (24) na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha. Juntamente com Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, Lula participa deste que é o último ato da campanha do petista à Presidência realizado em um lugar fechado.

Lula e Haddad devem caminhar pela universidade, junto aos militantes. Por esse motivo, a coordenação da campanha informou que uma varredura foi feita por agentes de segurança e da Polícia Federal nas dependências e nas imediações da PUC-SP para garantir a proteção do ex-presidente

Ainda de acordo com a jornalista, o ato é visto como uma grande oportunidade para engajar a militância e ampliar a distância em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

