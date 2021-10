Lula vai a Minas estreitar relação com católicos e empresários

O ex-presidente prepara uma viagem a Minas Gerais no fim do mês. No caso de uma reaproximação com a Igreja Católica, o diálogo aconteceria por meio de dom Walmor Oliveira, presidente da CNBB. O petista também deve se encontrar com empresários e lideranças políticas edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma viagem a Minas Gerais no fim do mês, com o objetivo de se aproximar do empresariado e da Igreja Católica. No caso de uma reaproximação com a Igreja Católica, o diálogo aconteceria por meio de dom Walmor Oliveira, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo de Belo Horizonte.

Segundo a coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles, aliados do ex-presidente tentam marcar uma agenda com empresários da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

O petista também deve se encontrar com os prefeitos de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e de Betim (MG), Vittorio Medioli (PSD), além de parlamentares federais mineiros.

