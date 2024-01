Lula vai a São Paulo participar da solenidade de 90 anos da USP

Celebração na Sala São Paulo marca o início das comemorações do aniversário da maior universidade do estado edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente na solenidade em homenagem aos 90 anos da Universidade de São Paulo (USP), nesta quinta-feira (25). O evento está marcado para as 18h e será realizado na Sala São Paulo, localizada no centro da capital paulista.

A celebração, que contará com um concerto da Orquestra Sinfônica da USP (Osusp), marca o início das comemorações do aniversário da maior universidade de São Paulo. Além da apresentação musical, a programação incluirá a entrega da Medalha Armando de Salles Oliveira a entidades que tiveram uma contribuição significativa na parceria com a USP ao longo dos anos.

