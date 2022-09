Lula vai concentrar atos de campanha em São Paulo com dois comícios na capital paulista no final de semana

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) vai concentrar atos de sua campanha em São Paulo, com dois comícios na capital paulista no fim de semana, no Grajaú e em Itaquera.

A campanha estuda também a possibilidade de realizar um ato também no interior, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

O líder na disputa presidencial vai realizar também um comício na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais.

Até o dia da eleição a campanha de Lula vai intensificar atividades na região Sudeste, com a realização de comícios em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

