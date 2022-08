Lula: "vamos esquentar o Vale do Anhangabaú"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) e seus aliados paulistas, o candidato ao governo do estado, Fernando Haddad (PT), a candidata a vice-governadora, Lúcia França (PSB), o candidato a senador, Márcio França (PSB), e o candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), realizam um grande comício na manhã deste sábado no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Em dia gelado na capital paulista, com a temperatura variando entre 8°C e 13°C, Lula prometeu pelo Twitter "esquentar o Vale do Anhangabaú".

