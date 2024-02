Lula visitará Minas Gerais com presença confirmada de Rodrigo Pacheco

Ida de Lula ao estado ocorre em meio a divergências com o presidente do Senado, que tem como prioridade pautar o fim da reeleição edit

247 - O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), marcará presença na visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Minas Gerais, que ocorrerá na próxima quinta-feira (8), informa o jornal O Tempo.

Está previsto que os ministros responsáveis apresentem o lançamento de grandes obras e programas específicos para cada área. Lula deve realizar um evento no Minascentro para um público de 800 pessoas, e deve limitar sua visita a Belo Horizonte. >>> SAIBA MAIS: Pacheco quer pautar fim da reeleição e mandato no STF no início de 2024

Esta será a primeira visita do presidente ao estado de Minas Gerais durante seu terceiro mandato. O estado é governado pelo bolsonarista Romeu Zema (Novo).

