Mãe aciona Justiça e consegue direito de vacinar o filho contra vontade do pai

Apoie o 247

ICL

247 - A 2ª Vara de Família de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, concedeu liminar a uma advogada de 42 anos para que esta pudesse vacinar seu filho de 8 anos contra a Covid-19, mesmo com o pai sendo contra, informa o jornal O Globo.

A mãe decidiu entrar na Justiça depois que o ex-marido a notificou extrajudicialmente, na tentativa de impedir a vacinação do filho. A liminar foi concedida na última segunda-feira (31) e o menino foi vacinado no dia seguinte, terça-feira (1).

>>> Pais que não vacinarem seus filhos podem pagar multa e até perder a guarda da criança

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu consegui o que eu queria, que era vacinar meu filho, mas tudo isso me desgastou muito. Meu ex-marido não me deixou em paz. Eu não queria ter que fazer isso (acionar a Justiça), mas ele me tirou do sério, me obrigou", disse a mãe.

Segundo ela, tentativas de diálogo com o ex-marido sobre a importância da imunização não tiveram sucesso. "O fanatismo é tão grande que ele não tem capacidade de reflexão".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A advogada contou que somente entrou na Justiça porque o pai do menino a notificou extrajudicialmente. Na notificação, ele alegava que "na sua interpretação com base em pesquisas e dados, a vacina ainda é experimental, podendo eventualmente desencadear efeitos colaterais negativos à saúde, especialmente de crianças".

A juíza Gisele Silva Jardim, responsável pelo caso, destacou que não há fundamento quanto à condição de saúde do menino “que desaconselhasse a vacinação contra a Covid-19, é aduzido pelo pai, que, aliás, expressamente declara que se vacinou”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: