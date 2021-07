Mãe conhece filho recém-nascido após 18 dias intubada com Covid-19 (vídeo)

TrendsBR - Quando estava grávida de 32 semanas, Talita Ramos Provinciato, de 31 anos, que mora em Limeira, no interior de São Paulo, acabou sendo infectada pela covid-19 e foi internada no hospital Medical no dia 12 de junho, segundo informações do site local Todo Dia. Como apresentou complicações da doença, especialmente falta de ar, a paulista precisou ser intubada.

A equipe médica decidiu fazer um parto de emergência no dia 25 de junho. "Em uma decisão em conjunto com a equipe [...] e com anuência da paciente, ela estava ciente dessa decisão, nós resolvemos antecipar o parto", revela o médico Luiz Prada Neto, coordenador da Unidade de Terapia Intensiva, em entrevista ao site G1.

O recém-nascido João Guilherme Provinciato Oliveira foi levado para a UTI neonatal, onde recebeu os cuidados necessários. "Ele foi um guerreiro. Ficou 20 dias internado, mas já está em casa com todos os cuidados e o suporte fundamental da família", conta Guilherme Santos Oliveira, marido de Talita Ramos, em entrevista ao Todo Dia.

PUBLICIDADE

A esposa permaneceu intubada por 18 dias. Só depois dessa data, o equipamento que auxilia na respiração foi retirado e a mãe pôde, finalmente, encontrar com seu filho recém-nascido.

O vídeo com o emocionante encontro entre Talita Ramos Provinciato e João Guilherme foi compartilhado nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Como mostra o G1, nesta terça (20/7), a limeirense de 31 anos recebeu alta do hospital e está curada da codi-19. "Eu posso dizer que foi uma segunda chance que eu tive", diz Talita ao portal de notícias da Globo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.