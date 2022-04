Mãe de brasileira presa na Tailândia morre, e defesa não consegue falar com a jovem

Apoie o 247

247 - Morreu nesta quarta-feira (16) a mãe de Mary Hellen Coelho, a brasileira que está presa na Tailândia por tráfico internacional de drogas desde fevereiro. Thelma Coelho morava em Pouso Alegre (MG) e lutava contra um câncer.

De acordo com o portal G1, a defesa da brasileira citou dificuldades para informá-la sobre a morte da mãe. Até agora, a jovem de 21 anos conseguiu se comunicar com a família por carta, que teria sido escrita por uma outra pessoa.

A defesa da jovem informou que a comunicação entre a jovem e os familiares é feita por cartas porque a superlotação nas prisões da Tailândia e a pandemia de Covid-19 dificultam a realização de chamadas de vídeo.

"Difícil demais, demoram para responder", afirmou a advogada Talita Franco. "Até hoje a família não teve contato direto com ela. O contato é geralmente por e-mail, a resposta demora mais de 24 horas para chegar. Sempre dizem que estão fazendo o possível, mas não conseguimos avançar", acrescentou.

A advogada Kaelly Cavoli Moreira, que também defende Mary no Brasil, contou que a mãe lutou para ver a filha. "A Thelma, lutou com todas as forças para tentar ver a filha. Em razão do fuso horário é possível que o contato seja feito após o enterro. Mas já encaminhamos um e-mail para a embaixada e também estamos tentando contato com o Samut Prakan [a prisão em que se encontra recolhida Mary Hellen]. Sem sucesso até o momento, como disse acredito que em razão do fuso horário. Para darmos a notícia de maneira mais respeitosa e sensível", disse.

