Mãe de desaparecido após queda de bimotor denuncia descaso da Marinha e faz apelo emocionado a Bolsonaro: achem o avião (vídeo)

Bimotor caiu no mar entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ) na noite da última quarta-feira (24). Corpo do piloto foi encontrado, mas dois tripulantes seguem desaparecidos e famílias apontam negligências no resgate edit

247 - Ana Regina, mãe de José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, copiloto do bimotor que caiu na quarta-feira passada, (24), entre a região de Ubatuba, em São Paulo, e Paraty, na Costa Verde do Rio, pediu ajuda nas redes sociais para encontrar o filho e crê que o filho está vivo.

Além de Brito, Sérgio Dias, terceiro tripulante do bimotor, também segue desaparecido.

“Me ajudem, pelo amor de Deus, meu filho está vivo. Ajudem a compartilhar, pedido de ajuda, marquem amigos, autoridades", disse.

Ana Regina questionou o porquê a marinha não está ajudando com sonar — dispositivo que tem a função de emitir ondas sonoras na água para localizar objetos submersos.

A postagem da mãe logo viralizou nas redes e contou com o apoio de diversos internautas. As postagens também apontam a diferença de tratamento quando acidentes ocorrem com pessoas famosas.

O voo

O avião bimotor desapareceu por volta das 21h de quarta-feira. O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A torre do Rio de Janeiro perdeu o contato com a aeronave às 21h40.

O Corpo de Bombeiros do Rio informou que o piloto Gustavo Carneiro emitiu um alerta pelo rádio e que os tripulantes de um Boeing da Gol Linhas Aéreas, que passava pela região, recebeu o pedido de ajuda. O comandante do Boeing orientou o condutor do bimotor como deveria proceder durante a queda da aeronave.

O corpo de Gustavo Carneiro foi encontrado e o enterro ocorreu no último sábado (27).

