Mãe de entregador que levou chicotadas de bolsonarista passou mal e se desesperou ao ver imagens

247 - Adriana de Souza Alves, mãe do entregador Max Angelo dos Santos, afirmou, nesta quarta-feira (12), que passou mal ao ver imagens em que o filho é agredido com uma coleira de cachorro pela ex-jogadora de vôlei e bolsonarista Sandra Mathias Correia de Sá, no último domingo (9), em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles moram na comunidade da Rocinha.

“Nós somos negros, mas nós temos o direito de ir e vir para qualquer lugar. Nós somos trabalhadores, não somos bandidos, nem ladrão”, declarou a mãe de Max.

Adriana ficou revoltada com a agressão de Sandra e questionou os motivos dela para agredir o filho.

“Eu vi aquilo, e não tenho palavras para descrever a atitude dessa senhora. Ela não pode tratar um ser humano desse jeito. Porque ela é rica, tem dinheiro? E aí? Ela tem dinheiro, a gente não tem, mas somos felizes. A gente come, bebe, ninguém mora na rua, ninguém passa fome, ninguém rouba e ninguém trafica”, acrescentou.

