Mãe de jovem morto no Jacarezinho processa Allan dos Santos e deputados bolsonaristas por fake news

Mãe de uma das vítimas da chacina do Jacarezinho (RJ), Adriana Santana pede pagamento de R$ 20 mil a R$ 40 mil a cada um dos sete citados. Blogueiro Allan dos Santos, o ator Thiago Gagliasso, o youtuber Victor Lucchesi e quatro deputados bolsonaristas compartilharam um vídeo associando ela ao tráfico de drogas edit

247 - Mãe de uma das vítimas da chacina do Jacarezinho (RJ), que deixou 28 mortos, Adriana Santana entrou na Justiça contra o blogueiro Allan dos Santos, quatro deputados bolsonaristas, um ator e um youtuber, por divulgarem um vídeo falso que associava ela ao tráfico de drogas. Adriana pediu indenização por danos morais a cada um dos acusados. A informação foi publicada pelo portal Uol.

No vídeo, uma mulher apareceu brincando com um suposto fuzil. Mas foi comprovado que não é Adriana nas imagens e era uma arma de airsoft em encenação para um canal do YouTube.

Além do blogueiro, o ator Thiago Gagliasso e o youtuber Victor Lucchesi também compartilharam o vídeo. Também foram processados o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e os deputados estaduais Gil Diniz (sem partido-SP), Delegada Sheila (PSL-MG) e Filipe Poubel (PSL-RJ).

A mãe de Marlon Santana pede pagamento de R$ 20 mil a R$ 40 mil a cada um dos citados. Solicitou a retirada dos vídeos e uma retratação em suas redes sociais e em jornal de grande circulação.

O advogado de Adriana, João Tancredo, afirmou que o histórico de Allan pode influenciar em uma decisão judicial favorável a ela. O blogueiro é alvo do inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal (STF).

