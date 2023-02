Mãe de menino que caiu de janela confirma que deixou filhos em casa com sobrinho para ir passear de barco

De acordo com o Conselho Tutelar, Hallan estava em casa com Davi, sem a presença de responsáveis edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em depoimento à polícia, Jéssica Silva Ramos, mãe de Hallan Luiz Silva Ramos Ventura, o menino que morreu ao cair da janela de casa no Andaraí, Rio de Janeiro, no domingo (26), afirmou que deixou os três filhos com o sobrinho dela, Luiz Henrique — maior de idade —, para ir a um passeio à Ilha Grande.

Confira alguns pontos do depoimento revelados em reportagem do portal G1:

Jéssica foi para a Ilha Grande às 5h de domingo;

A mãe de Jéssica, avó dos garotos, não estava no apartamento;

O tio dos meninos também não estava em casa;

Os três filhos de Jéssica ficaram com o sobrinho dela, Luiz Henrique, maior de idade;

Este primo deveria deixar o filho caçula de Jéssica, Luiz Octávio, na casa da madrinha do menino, mas levando todos os três primos e regressando com os dois mais velhos;

Jéssica deixou a residência sem a confirmação de que o ex, Stephan, pai de Hallan e de Davi (os mais velhos), iria buscá-los;

Uma hora antes da tragédia, Stephan avisou a Jéssica que iria buscar Hallan e Davi;

Ao meio-dia, Jéssica é avisada da morte de Hallan — Stephan ainda não tinha aparecido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.