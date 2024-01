Mãe e filha morrem afogadas durante enxurrada em SP

De acordo com a prefeitura de Limeira, as duas mulheres tentaram evitar que um carro fosse arrastado pela água, tentando segurá-lo. Ficaram presas embaixo do veículo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Duas mulheres morreram afogadas nesta sexta-feira (19) durante uma enxurrada no município de Limeira (SP). Elas eram mãe e filha. Tinham 70 e 35 anos.

De acordo com a prefeitura, elas tentaram evitar que um carro fosse arrastado pela água, tentando segurá-lo. Ficaram presas embaixo dele. A mãe foi identificada como Joana Isidora de Melo e a filha, como Josicleide Joana dos Santos.

continua após o anúncio

O policial militar Jorge Barbosa afirmou que "Josicleide tentou segurar o veículo, o veículo passou por cima dela e ela ficou presa embaixo do veículo".

"A mãe, na tentativa de salvar a filha, acabou sendo arrastada também para baixo do veículo. Ambas ficaram presas lá e, pelo volume de chuva que caiu no momento da ocorrência, as duas acabaram se afogando e vindo a óbito no local".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: