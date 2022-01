Mãe vai à Justiça contra ex-marido para vacinar filho contra a Covid

Pai do menino de 8 anos enviou notificação extrajudicial para que mãe não vacinasse o filho, em guarda compartilhada edit

Metrópoles - Uma mãe recorreu à Justiça do Rio de Janeiro para obter autorização para vacinar o filho de 8 anos contra o coronavírus, porque o pai lhe enviou uma notificação extrajudicial em que se diz contrário à vacinação da criança para essa doença.

A advogada Fernanda Rocha, mãe do menino, protocolou ação nesta quinta-feira (27/1), distribuída para a 2ª Vara de Família de Jacarepaguá, com objetivo de obter uma liminar que a autorize a vacinar seu filho no posto de saúde próximo à casa onde moram.

Rocha tentou ponderar ao ex-marido que os dados divulgados pelas agências regulatórias demonstravam a segurança da vacina contra o coronavírus. Ela também citou que os possíveis efeitos adversos tinham baixíssimo risco de ocorrência.

