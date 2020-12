Maia diz que a prisão de Crivella foi "abusiva"

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou como "abusiva" a prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que aconteceu nesta terça-feira (22), após investigadores identificarem um pagamento de propina ao Executivo municipal. De acordo com o Ministério Público (MP-RJ), chegou a R$ 50 milhões o arrecadado em propina pela organização criminosa chefiada por Crivella, aliado de Jair Bolsonaro.

"Achei uma decisão abusiva. Você prender um prefeito com os motivos usados não faz sentido", disse Maia, adversário político de Crivella no estado. "Acho um abuso você prender um prefeito no exercício do mandato, com uma decisão dessas faltando nove dias, uma pessoa que tem endereço", complementou. A entrevista foi concedida à CNN Brasil.

O parlamentar defendeu que o prefeito recorra. "Espero que as instâncias superiores possam reverter essa decisão e que ele responda ao processo", disse.

Promotores do Rio também apontaram uma indevida utilização da igreja para ocultação da renda com o esquema de propinas. Foi identificada uma movimentação atípica de quase R$ 6 bilhões na instituição religiosa entre maio de 2018 e abril de 2019.

