Maia está entre setor privado e se filiar ao PSDB

Com base na avaliação de aliados do deputado licenciado, ele provavelmente optará por continuar na política

247, com Guilherme Amado, no Metrópoles - Rodrigo Maia recebeu um convite para deixar a política e se tornar diretor de relações institucionais de uma grande empresa, cujo nome ele tem mantido em sigilo.

Maia está balançado, e tomará a decisão nas próximas semanas, porque, se decidir pela política, terá que se filiar a algum partido até o fim do mês.

O destino mais provável do deputado licenciado é o PSDB. O ex-presidente da Câmara comandaria o partido no Rio de Janeiro, o que o levaria para a campanha de Felipe Santa Cruz ao governo do estado.

Segundo o colunista do Metrópoles, com base na avaliação de aliados de Maia, ele provavelmente optará pelo segundo cenário.

