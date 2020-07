Maia: extrema direita tentou calar o Congresso e o STF

De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), "chegou um momento no ano passado que esse movimento de extrema direita no Brasil entendeu que podia calar o Congresso Nacional e calar o Supremo Tribunal Federal" edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta segunda-feira (27) que as redes sociais têm sido usadas para pressionar, ou "tentar calar" as instituições democráticas, o que ele considera grave. Neste ano vários atos de rua pediam o fechamento do Congresso Nacional e do STF, alguns deles contando com a presença de Jair Bolsonaro.

"Nas redes sociais o que acho grave, e falo com ator nesse processo, é que chegou um momento no ano passado que esse movimento de extrema direita no Brasil entendeu que podia calar o Congresso Nacional e calar o Supremo Tribunal Federal", disse o parlamentar em seminário organizado pelo jornal O Globo.

"A minha experiência falando mais pela Câmara, com narrativas onde se tentava transferir responsabilidades para a presidência da Câmara, para minha pessoa, para o parlamento, de temas que não tinham relação com uma democracia. Isso contamina muito o debate. O voto do ministro Fachin na questão das Fake News é importante, defendendo que liberdade é uma coisa, mas não é ilimitada, nenhum grupo pode querer impor a sua posição sobre o parlamento e o STF", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.