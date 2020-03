Maior museu de arte popular no país é inundado pela oitava vez

O maior museu de arte popular no país foi alagado pela oitava vez no Rio de Janeiro. O Museu Casa do Pontal, localizado no Recreio, Zona Oeste do Rio, foi completamente inundado em função das chuvas dos últimos dias no Rio, que deixaram pelo menos quatro mortos edit

247 - O maior museu de arte popular no país foi alagado pela oitava vez no Rio de Janeiro. O Museu Casa do Pontal, localizado no Recreio, Zona Oeste do Rio, foi completamente inundado em função das chuvas dos últimos dias no Rio, que deixaram pelo menos quatro mortos.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "a água tomou conta de todo o jardim, além do interior do museu, onde fica o acervo composto por cerca de 8.500 peças de 300 artistas brasileiros. Em vídeo enviado pelo diretor do espaço, Lucas Van de Beuque, dá para ver funcionários transferindo uma escultura para um local mais alto para salvá-la da inundação."

A matéria ainda informa que "a direção do museu enviou nota oficial dando conta da situação de emergência. "Hoje, 1 de março de 2020, o Museu do Pontal foi totalmente alagado, oitava vez desde a construção de condomínios no nosso entorno. No momento toda a equipe está trabalhando na instituição buscando reduzir os prejuízos", diz.