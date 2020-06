Maior tragédia do século 21: Rio chega a 8.875 mortos e São Paulo, 12.588

O Brasil chega a sua maior tragédia do século 21, com mais de 50 mil mortos por covid-19. Os dois maiores estados da federação lideram a catástrofe sanitária: o Rio tem quase 9 mil mortos e São Paulo ultrapassa 12 mil edit

247 - No momento em que o Brasil ultrapassa 50 mil mortos por covid-19, os dois maiores eixos populacionais do país contabilizam suas tragédias regionais. O estado do Rio já registra o número de 96.133 infectados pelo novo Coronavírus.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, neste domingo, dão conta de que 8.875 pessoas foram a óbito em decorrência da doença. Ainda segundo a secretaria, existem 1.152 óbitos em investigação em todo o estado. Do total de infectados, 76.821 pacientes se recuperaram da doença.”

A matéria ainda acrescenta que “a cidade do Rio, que lidera os números de infectados e de mortos no estado, registrou neste domingo, a marca de 50.430 mil infectados pelo novo coronavírus. Ao todo, já são 5.832 óbitos confirmados até o momento. Segundo dados da prefeitura, 301 pessoas foram infectadas nas últimas 24 horas pela Covid-19, e houve 41 mortes em decorrência do vírus no mesmo período.”

